Come possiamo sognare in grande se siamo così piccoli?

(Di giovedì 4 luglio 2024) Diciassettesima puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. «It’s frosty» («Si gela») dicono i Migos. La traccia in questione è Frosted Flakes, dal leggendario Quality Control: Control the Streets Vol II. In tema di tecnica e storytelling, forse una delle migliori performance dei Migos. Perché ne parlo? Si gela. Mentre parliamo non stiamo gelando, ci stiamo sciogliendo. Per dirla in modo non letterale, ci stiamo togliendo il gelo di dosso. Fa caldo a Milano, fa caldo a Londra, fa caldo a Parigi, fa caldo ovunque – e attenzione, questo non è un pezzo sul riscaldamento globale. «My jewelry refrigerated, might change the climate» («I miei gioielli refrigerati, il clima potrebbe cambiare»), rappa il defunto Takeoff nella traccia, e oggi, nel 2024, l’iceberg si sta sciogliendo.