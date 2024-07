Campi Bisenzio al via ‘LuglioBambino’ che porta teatro e circo in strade e piazze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 - Undici giorni e settanta eventi tra spettacoli teatrali, laboratori, cinema, sport e libri per donare spensieratezza ai bambini e le bambine, i soggetti che più hanno sofferto l’alluvione del 2 novembre: è questo l’obiettivo di “LuglioBambino”, il grande festival nazionale dedicato a bambini e adulti arrivato alla sua trentesima edizione, che da giovedì 11 luglio renderà, giardini ediil palcoscenico per attività culturali dedicate non solo alle famiglie, ma anche a chi vuole rivivere l’emozione di tornare piccolo. Con il suo calendario fittissimo di eventi che quest’anno si riuniscono al grido di “Uscimmo a riveder le stelle”, “LuglioBambino”, la cui direzione artistica è affidata alla Fondazione Accademia dei Perseveranti ed è condivisa con le altre realtà teatrali e culturali del territorio, è possibile grazie alla collaborazione con il Comune di, al contributo di Fondazione CR Firenze, la partnership del Centro Commerciale I Gigli e il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze (info: info@lugliobambino.