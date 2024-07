BIGGIE SIZE è in radio dal 5 luglio con POI NON È VERO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da domani venerdì 52024 sarà in rotazionefonica POI NON È, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 28 giugno che racconta la mancanza dei valori al giorno d’oggi. Andiamo a saperne di più. Dal 5è fuori “Poi non è” diDa venerdì 52024 sarà in rotazionefonica “POI NON È”, il nuovo singolo digià disponibile sulle piattaforme digitali dal 28 giugno. Cosa descrive il singolo? “Poi non è” è un brano che racconta della mancanza di principi nei tempi odierni, trattando temi come la scarsa sincerità tra persone, i finti complimenti e l’invidia, tutti elementi che, secondo l’artista, si sono notevolmente amplificati.