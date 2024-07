Alzheimer | la speranza arriva dagli anticorpi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sia per questa malattia degenerativa sia per il Parkinson, entrambe sempre più diffuse causa allungamento della vita, le ricerche esplorano nuovi campi. Panorama ne ha parlato con il professor Michele Vendruscolo, protagonista nella sperimentazione di terapie molto promettenti. «Una cura è solo questione di tempo, ci vorranno pazienza e impegno ma ci arriveremo». Le origini di malattie neurodegenerative come l’e il Parkinson sono state per lungo tempo avvolte nel mistero. Da qui le difficoltà di contrastarle con terapie adeguate, capaci di alleviare le sofferenze dei pazienti e dei loro cari. Michele Vendruscolo, professore di biofisica all’Università di Cambridge, è tra i massimi esperti al mondo delle origini molecolari di queste patologie e nel suo laboratorio si studiano le cure oggi più avanzate.