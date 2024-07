A Quiet Place – Giorno 1 | Lupita Nyong’o parla del suo personaggio e del lutto per la morte di Chadwick Boseman

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 4 luglio 2024)interpreta la protagonista di A1, una scrittrice 41enne malata di cancro, unsicuramente non facile per l’attrice soprattutto dal punto di vista emotivo, in quanto, i rimandi alladi uno dei suoi amici più stretti,, siano inevitabili. L’attricesi è aperta ai microfoni di People perre della difficile preparazione che ha richiesto il suonell’horror, disponibile nelle nostre sale italiane dal 27 Giugno, A1. Non è stata solo una preparazione fisica, ma soprattutto emotiva, lei stessa parlerà di come si sia ritrovata ad interpretare la stessa situazione vissuta da, uno dei suoi amici più cari, la star di Black Panther deceduto nel 2020, all’età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon, infatti ilinterpretato ascoprirà di avere un tumore all’età di 41 anni.