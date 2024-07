Uccisa Paola Salcedo sorella del calciatore della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono ancora da chiarire le circostanze e i motivi che hanno portato all’omicidio di, moe presentatrice televisiva messicana,delCarlos, con un passato anche in serie A, nella. La ventinovenne è stata freddata da alcuni colpi d’arma da fuoco all’uscita di un circo nel comune di Huixquilucan de Degollado, in Messico, lo scorso 1° luglio. Al momento la pista principale seguita dagli inquirenti è quellarapina finita male, ma ovviamente non si escludono altre possibilità. Secondo quanto avrebbe riferito un testimone ai media locali,sarebbe uscita dal circo per rispondere a una telefonata, e sarebbe stata avvicinata nei pressisua auto da un furgone, da cui sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco che l’hanno lasciata a terra, gravemente ferita.