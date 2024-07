Tragedia Sfiorata al Mercato Coperto Masso Caduto Sfiora una Donna

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Teramo - Un evento drammatico ha rischiato di trasformarsi inieri mattina, verso le 11:45, quando una pietra è precipitata dal cantiere del, lato Muzi,ndo una. La pietra ha sfondato la vetrina di una parruccheria proprio mentre una cliente stava per entrare nel locale. Sonia Migliozzi, titolare del negozio, ha raccontato i momenti di terrore: "Ero dietro la cassa quando ho sentito un boato simile a un terremoto. La cliente, che aveva un appuntamento, stava aprendo la porta e io l’ho tirata fuori d’istinto, pensando a un crollo. Poi ho visto i vetri in frantumi e una pietra grande come un pallone da calcio che aveva spostato un frigorifero. Poco dopo, un operaio del cantiere è intervenuto, ma ha gettato la pietra oltre il cantiere nonostante gli avessimo chiesto di non farlo.