Tour de France 2024 | Mark Cavendish incontra la storia a Saint Vulbas

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(Astana Qazaqstan) ha vinto la quinta frazione del 111°delungo i 177 chilometri da-Jean-de-Maurienne in Savoia ain Alvernia. Il velocista dell’Isola di Man ha preceduto in volata la maglia verde dello scorso anno, il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), con il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) che ha guadagnato la terza moneta. Questo successo, il 35° per Cannonball alla Grande Boucle, permette al manx di staccare Eddy Merckx diventando così il primatista assoluto nelle vittorie di tappa. Resta invariata la classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) in maglia gialla con un vantaggio di 45” sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) e di 50” sul conquistatore delle ultime due edizioni, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).