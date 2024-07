Sondaggi politici elettorali oggi 3 luglio 2024 | stabile Fratelli d’Italia risalgono Pd e Movimento 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024), guadagnano Pd e M5S, arretrano Lega e Forza Italia: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni, saldamente al primo posto, èal 29%. Guadagna lo 0,1 per cento il Partito Democratico, ora accreditato al 23,6%, mentre cresce dello 0,3% ilche risale, così, al 10,3 per cento. Calano sia Lega che Forza Italia: il partito di Salvini è ora all’8,7% (-0,1%) mentre gli azzurri sono all’8,5 per cento, in calo dello 0,2 per cento rispetto alo precedente. Tra gli altri partiti minori, cala anche Verdi/Sinistra Italiana (-0,1%) mentre Azione raggiunge il 3,5% grazie allo 0,1 per cento guadagnato nell’ultima settimana.