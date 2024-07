Sinistra Ue rimanda decisione M5s a domani prima colloqui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il gruppo dellaUe ha posticipato lasull'ingresso del M5s nel gruppo chiedendouno diretto, da tenere, con la delegazione pentastellata. Laè stata pressa in seguito a dubbi sollevato da alcune delegazioni sulla presenza, in passato, del M5s in un governo con la Lega. Lo fanno sapere fonti del gruppo. Gli eurodeputati delle sinistre vogliono chiarire alcuni puntidi prendere unaentro. Se lasarà positiva il Movimento 5 stelle dovrà sottoscrivere la linea politica del gruppo contenuta nella la dichiarazione di appartenenza politica. .