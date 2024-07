Sanità dal Covid all' aviaria Piano pandemico 2024-2028 in dirittura d' arrivo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos Salute) - Forse ci siamo per il nuovo. Se n'erano perse le tracce da gennaio dopo l'uscita della bozza e le polemiche politiche su restrizioni e obblighi. Il documento è ind'e gli uffici della Direzione della Prevenzione del ministero della Salute stanno ultimando alcune parti. Ma il 'cuore' del nuovo, che segna un cambio di paradigma rispetto al passato, è stato delineato. Il principio è la responsabilizzazione delle persone e delle istituzioni, seguendo però le linee guida internazionali che nel campo delle malattie infettive sono il faro per tutti i Paesi, come abbiamo imparato durante la pandemia. Responsabilità e più attenzione ai principi di libertà individuale anche per l'accesso alla vaccinazione.