Rotary Brunelleschi sostiene il progetto del Meyer contro l’epilessia in età pediatrica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – Si sono riuniti nel suggestivo giardino della Villa di Cardetole – territorio mugellano – i soci delClub Firenze, per partecipare a quella che ha rappresentato la prima occasione d’insotto la presidenza del neo eletto Fabio Lenzi. L’occasione è stata di particolare importanza, non solo perché ha permesso al presidente di illustrare ai numerosi soci intervenuti i futuri service in programma, ma soprattutto per annunciare che buona parte del denaro necessario per realizzare ilprincipale sposato dal Club per questa annata, è già stato raccolto, grazie al generoso contributo di 10.000 euro donati dal Gruppo TM Wagen. Stiamo parlando di un service destinato alla ricerca scientifica e focalizzato sulla salute dei bambini e degli adolescenti colpiti da epilessia, e riguarda le attività del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico