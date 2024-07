Reggio Emilia ecco la nuova giunta | De Franco vicesindaco e assessore ai lavori pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – “Una squadra affiatata e motivata”. Così questa mattina il neo sindaco di, Marco Massari, ha introdotto la sua. Sei uomini e quattro donne che compongono lasquadra di coalizione centrosinistra alla guida della città. Oltre a sanità e salute, per ovvie ragioni visto il suo percorso professionale pregresso (direttore malattie infettive al Santa Maria, ndr), il sindaco ha tenuto per sé una sfilza considerevole di de-leghe tra cui bilancio, patrimonio, legalità e sicurezza e relazioni internazionali. Al suo fianco, come già ci si aspettava, ilLanDeche saràai. Diversi nomi sono già noti alle stanze del Comune, come quello di Stefania Bondavalli (assessora a economia urbana e sport con delega a commercio e centro storico), Carlotta Bonvicini (assessora alle politiche per il clima e mobilità sostenibile) e Annalisa Rabitti (assessora alla cura delle persone con delega a politiche per la casa e pari opportunità).