Pattinaggio artistico a rotelle | Sasso avanti di un’incollatura su Testoni dopo la style agli Italiani 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Due fuoriclasse distanziate soltanto da mezzo punto. Sta assumendo dei contorni vicini alla meraviglia la sfida tra Robertae Asya Sofia, rispettivamente prima e secondaladella Solo Dance ai Campionatidi, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in quel di Ponte Di Legno (Brescia). Una prestazione maiuscola quella sfoggiata dalle due pattinatrici, entrambe artefici di un segmento corto di altissimo profilo dove hanno esaltato le loro migliori caratteristiche. A spuntarla alla fine è stata la Campionessa del Mondo in carica, abile a rosicchiare un minimo di vantaggio sia nelle components che nel tecnico, merito soprattutto dei cluster (livello 3), in cui ha superato la diretta avversaria davvero di