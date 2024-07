Nuova Defender Octa performance estreme su strada e in off-road

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Arriva sul mercato la, il modello più resistente, più capace e più lussuoso della famiglia 4×4, che porta le capacità della110 a un livello senza precedenti. L’esterno è più audace e resistente che mai, con un carattere unico. L’altezza di guida è rialzata, la sua postura allargata e i passaruota estesi per una presenza incredibile. I paraurti riprogettati offrono un angolo di approccio e angoli di uscita migliori, mentre la robusta protezione sottoscocca offre ai conducenti la sicurezza per spingersi più avanti su terreni accidentati. E sarà capace di affrontare guadi di un metro d’acqua, più di qualsiasi altradi produzione. Ogniè caratterizzata da unagrafica a diamante cerchiato, che vede un diamante nero lucido all’interno di un disco in titanio lavorato e sabbiato su ogni pannello Signature Graphic.