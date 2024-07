Nuoto Europei juniores | Sara Curtis trascina l’Italia nella 4×100 mista doppietta con i 50 dorso Altri due argenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un’altra giornata da applausi peraglididi Vilnius, in Lituania, conche si prendedue ori e dueed è sempre più in cima al medagliere. Dominantenei 50: in testa sin dall’ingresso in acqua, dopo una semifinale in cui ha tenuto il freno a mano tirato firma il suo nuovo personale in 27”94, abbattendo così il muro dei 28 secondi. Vittoria netta e meritata sulla danese Martine Damborg (28”27) e sulla britannicaBlythe Kinsman (28”29). Per lei anche la finale dei 50 sl con il miglior tempo di 24”73. Subito dopo, l’argento di Daniele Del Signorestessa disciplina: il lituano Mantass Kauspedas è irraggiungibile, dominando in 24”68, ma l’azzurro è il primo degli umani migliorando il proprio personale in 25”34 e tenendosi alle spalle il ceco Jakub Jan Krischke (25”53).