Norberto Confalonieri Cassazione annulla assoluzione Per l’ex primario ci sarà un appello bis

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano – Ciun altro processo per l'exdi ortopedia del Cto-Pini di Milano. Oggi lahato con rinvio per un secondo grado bis la sentenza con cui il medico, lo scorso novembre, era stato assolto “perché il fatto non sussiste” dall'imputazione di corruzione. L'exè imputato per aver favorito l'acquisto di protesi, in forza, sosteneva l'accusa, di un "accordo occulto” che avrebbe previsto “periodici compensi in denaro”, l'invito a programmi televisivi e a eventi scientifici, nonché “viaggi e soggiorni”. Il noto chirurgo ortopedico seregnese, oggi 71enne, in primo grado a seguito delle indagini dell'aggiunto Eugenio Fusco era stato condannato a 6 anni e mezzo mentre era stato prosciolto dal Tribunale dall'accusa di lesioni su pazienti.