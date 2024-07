Migliori giovani della rappresentativa ci sono 4 bianconeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Considerando i decisamente rivedibili risultati conseguiti a livello internazionale dal calcio italiano, diventa sempre più evidente quanto sia importante per il mondo pallonaro del Belpaese investire sul talento dei suoi. Un argomento che nella galassiaserie C, ormai ex casa del Cesena, si continua a citare profusione. Con l’intento di valorizzare le abilità delle promesse calcistiche in rampa di lancio nei vari vivai e grazie alla collaborazione con Pantofola d’Oro, storica azienda leader nel suo settore e partner delle Rappresentative, dodicicalciatori, quattro per categoria tra under 17, under 16 e under 15, hanno ricevuto due paia di scarpe da calcio professionali, create appunto da Pantofola d’Oro. Tra i premiatistati inseriti ben quattro atleti del Cesena Fc.