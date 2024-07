Miglior dirigente dell’anno in Serie B la LNP premia Antonello Nevola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiè statoto dalla Lega Nazionale Pallacanestro comedellaB Nazionale 2023/2024. “Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’assegnazione del titolo diinB Nazionale Old Wild West per la stagione sportiva 2023/2024, Premio “Gabriele Fioretti”, ad, general manager della Del Fes Avellino, promossa inA2 al termine della stagione – si legge nella nota della LNP – Il premio viene assegnato nel ricordo di Gabriele Fioretti, general manager di Pallacanestro Biella e nel mondo della pallacanestro come giornalista e, scomparso nel novembre 2014 all’età di 39 anni”., nato ad Avellino nel 1978, ricopre il ruolo di general manager della Del Fes dall’estate 2021.