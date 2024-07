Messina crisi idrica | un milione di euro per fronteggiare l’emergenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Su un aspetto tutti concordano: laè connessa ai cambiamenti climatici e la carenza di acqua ha un forte impatto sulla vita dei cittadini, causando notevoli disagi. Tuttavia, per il resto, alcuni affermano cheè meno colpita rispetto ad altre zone, mentre altri ritengono che la situazione sia critica. Ladiventa un importante punto da discutere in consiglio comunale . Ospiti il sindaco Federico Basile, la presidente dell’Amam, Loredana Bonasera e gli assessori Alessandra Calafiore e Francesco Caminiti per spiegare come si stanno muovendo peruna situazione che di anno in anno diventa sempre più grave. Mentre una parte del consiglio comunale supporta l’operato dell’amministrazione, un’altra esprime dubbi.