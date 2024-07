Meloni in affanno rispolvera la favola della Penisola che non c’è

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Siamo alle solite. La narrazione del governo sulla situazione economica del Paese continua all’insegna del “va tutto a gonfie vele”. “L’economia italiana sta crescendo più di altre nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la delicata situazione internazionale”, ha detto la premier Giorgianel messaggio inviato all’assemblea dell’Ania precisando che “i dati macroeconomici nazionali sono positivi e l’andamento di alcuni indicatori, dalla crescita dell’occupazione all’aumento degli investimenti, rappresenta importanti segnali di fiducia nel futuronostra economia”. Il racconto dismentito dai numeri Ma le cose non stanno esattamente come ce le racconta la premier. Per quanto riguarda l’Italia, rispetto alle previsioni di febbraio, la Commissione europea a maggio ha rivisto timidamente al rialzo il Pil per quest’anno dallo 0,7% allo 0,9% ma ha limato al ribasso le stime per il prossimo anno che passano dall’1,2% all’1,1%.