L’Isola dei Famosi torna nel 2025 con una nuova conduttrice? Ecco chi potrebbe presentare al posto di Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 3 luglio 2024)deitornerà il prossimo anno e fra i corridoi di Mediaset si parla di unaaldi. Chi sarà? Come sappiamo, nonostante l’impegno e la dedizione,non ha colpito il pubblico e il reality quest’anno ha registrato degli ascolti pessimi; per far in modo di risollevare la situazione, gli autori dedeihanno pensato anche di coinvolgere dei vecchi naufraghi, che però hanno categoricamente rifiutato. Vera Gemma, infatti, era stata richiamata all’ordine in Honduras, ma ha preferito rimanere a casa sua a Roma. Purtroppo la trasmissione ha perso molti consensi e, per dovere di cronaca, è sbagliato imputare le colpe a. Il pubblico sembra ormai scontento e annoiato dalle solite dinamiche trite e ritrite.