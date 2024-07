L’incredibile lieto fine del Caso Asma Sadat Storia della giovane attivista afgana e degli italiani che l’hanno aiutata a fuggire da Kabul

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un “miracolo”. Anzi, una serie di miracoli lunga 18 mesi che ha permesso alladi superare retate, sequestri, difficoltà burocratiche e tentativi di estorsione. E di arrivare in Italia grazie a un corridoio umanitario aperto da Arci Nazionale. A definire così la suaè Antonio Dentice, l’italiano che a gennaio 2023 si è fatto carico di un“disperato” e “ad alto rischio”, perché le probabilità di riuscire a organizzare la fuga disua famiglia daerano, a detta di tutti, prossime allo zero. Tanto che l’obiettivo di Dentice, scrive lui stesso in una ricostruzioneeventi, era quello di garantirle “almeno una relativa tranquillita? fino alla morte“. Perché, spiega, “rappresenta un’eccellente sintesi di tutti i caratteri detestati dalla prepotenza talebana: indipendente,, ribelle, sportiva, esperta di combattimento libero,per i diritti umani, per i diritti delle donne e per di piu? istruita: ha fatto in tempo a conseguire il diploma poco primachiusura delle scuole ad opera del regime”.