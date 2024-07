Laura Antonelli chi è l’ex marito Enrico Piacentini

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è l’unicodi. L’attrice, protagonista di moltissimi successi e tra i grandi amori di Jean-Paul Belmondo, si è sposata una sola volta, da giovane, ma le nozze sono durate davvero poco. Questo matrimonio è comunque l’unico che ha celebrato nella sua intera vita: un passo importante che aveva definito come uno degli errori più grandi della sua vita., l’unicodiQuandoha sposato, aveva appena 24 anni. Siamo quindi a metà degli anni ’60. Il matrimonio è però durato pochissimo e da un giorno all’altro hanno deciso di separarsi. Lei ha sempre parlato pochissimo di quest’unione, dalla quale non sono nati figli, ma in un’intervista aveva avuto modo di dichiarare di essersi pentita moltissimo per essersi sposata così giovane, “senza sapere cosa stessi facendo”.