La migliore alternativa per sostituire Biden | boatos dalla Casa Bianca cambia tutto?

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il confronto in tv tra Joee Donald Trump è stato un disastro per il presidente degli Stati Uniti in carica. Lo sguardo assente e nel vuoto, le risposte forzate, uno spettacolo indecoroso che sta spianando la strada al Tycoon verso laper un secondo mandato. Ed è stato lo stessoa riconoscere la sconfitta commentando così la sua "prestazione": "Lo so, non sono stati brillante durante il dibattito, anzi per poco non mi addormentavo sul palcoscenico. Ma è colpa dei viaggi faticosi che ho fatto prima: due volte in giro per il mondo. Mi avevano messo in guardia, ma li ho fatti ugualmente: non è stata una scelta felice". E così dopo le smentite su un possibile cambio della guardia nella corsa alla, ecco che arrivano due righe di un'agenzia Reuters cheno radicalmente il quadro per il voto previsto a novembre.