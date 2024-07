La centrale polacca Gryka ha firmato con la Bartoccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È tornata sui suoi passi e ha ritenuto di dover completare l’organico per la prossima stagione di serie A1 femminile laFortinfissi Perugia. Aveva condotto una campagna acquisti rapida e incisiva la squadra delle magliette nere che da circa un mese aveva smesso di fare nuovi comunicati. Evidentemente la dirigenza del club si è decisa che sarebbe stato utile fare un ulteriore innesto ed è così che ha messo nero su bianco con laAleksandrache ha detto: "Ho scelto Perugia perché è un club ambizioso con grandi progetti e obiettivi da raggiungere. Le persone sono davvero gentili e penso che far parte di questa squadra sarà un’avventura fantastica. Gioco a pallavolo comeormai da nove anni. Durante questo periodo ho imparato molto su me stessa e su quello che devo fare in campo.