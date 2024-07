Isola 18 Elenoire Casalegno | Io prossima conduttrice del reality? Ecco quale sarebbe la mia risposta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Circa un mese fa si è conclusa la 18esima edizione de L’dei famosi, ilshow di Canale 5 in cui un gruppo di personaggi famosi si mette alla prova cercando di sopravvivere su un’deserta senza cibo e comfort. Per la prima volta, ilshow è stato condotto da Vladimir Luxuria, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti, mentreha ricoperto il ruolo di inviata dall’Honduras, costituendo il filo diretto tra lae i naufraghi. L’edizione conclusasi nelle scorse settimane non ha brillato particolarmente, sia in termini idi ascolti sia per quanto riguarda il cast: le defezioni, infatti, sono state molteplici già a partire dai primi giorni e questo non ha permesso al pubblico di affezionarsi a loro e seguirli con la consueta attenzione.