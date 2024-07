Il caso Venturelli La segretaria ’Machiavelli’ che sfida i big

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Vittima sacrificale di un partito in confusione o machiavellica giocatrice di poker? Chi è davvero Federica, la giovanissimadel Pd cittadino che sta tenendo testa ai vertici nazionali, da Schlein a Bonaccini? Laureata in giurisprudenza, 28 anni, impiegata, è stata proclamata regina delle preferenze con 2.064 consensi, il record assoluto dopo quello di Francesca Maletti nel 2014 attirandosi stima e invidia. Capace di reggere ogni critica, ha imparato militando nel Pd che nelle interviste ai giornali è meglio non dire nulla, salvo poi quando si presenta l’occasione ghermire sempre rapidamente l’intera posta politica in palio, facendosi amare dagli ‘amici’ e detestare dai ‘nemici’. Ha raccolto tanti voti attraverso il suo precocissimo impegno già a 18 anni (è entrata in Consiglio comunale nel 2014) e una famiglia, soprattutto la mamma, politicamente molto radicata a Modena.