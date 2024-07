Gas e luce arriva in Italia la prima bolletta tradotta in lingua cinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – La città di Prato – dove all'interno c'è la comunitàpiù numerosa in rapporto alla popolazione residente – guarda con grande interesse alle mosse di Polis Energia, azienda attiva nel mercato libero della vendita di energia elettrica e gas naturale dal 2012. L'azienda ha infatti scelto di tradurre, in tutta, lain. Una strategia che potrebbe portare a vantaggi concreti anche in Toscana e, appunto, nella città di Prato. Al momento altri player del mercato non hanno un servizio del genere anche se va sottolineato che Enel è attiva su questo fronte: nello spazio Enel di Prato c'è un consulente bilingueno-, proprio per venire incontro alla popolazione straniera. La scelta di Polis Energia è comunque molto interessante.