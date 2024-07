Fiumicino aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico dell’anno 2024 2025

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio- Leal servizio di, per l’anno didattico, apriranno ufficialmente il 5 luglio alle ore 12 e si concluderanno il 26 luglio alle ore 14. Per iscriversi basterà accedere al sito del Comune di, tramite SPID, all’indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DBNAME=fiumil&&areaAttiva=2 Prevista un’agevolazione tariffaria, determinata in base all’ISEE. “Anche quest’anno saranno 34 le linee dioperative al servizio degli studenti, per un totale di circa 1300 posti disponibili. – è quanto comunica l’Assessore alPubblico Locale, Angelo Caroccia. – I nostri uffici si sono mobilitati per richiedere la massima collaborazione ai dirigenti scolastici, dei vari plessi presenti sul territorio comunale, così da poter offrire un servizio disempre più efficiente e coordinato.