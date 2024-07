Fasano la morte di Clelia Ditano nell’ascensore | | perché le porte si sono aperte?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Emergono nuovi dettagli sulla tragedia che è avvenuta nel condominio tra via Saragat e via Piave, nella periferia di, Brindisi. In quel palazzo, un ascensore malfunzionante ha causato ladi, una ragazza di 25 anni. Eppure, fa sapere l’Arca – la società che gestisce la palazzina composta da tre appartamenti privati e cinque popolari – «ad aprile c’era stata l’ultima verifica dell’impianto». Ora l’ascensore è interdetto dai sigilli bianchi e rossi apposti dai carabinieri: il sequestro è finalizzato anche a comprendere comesia precipitata, nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio, da un’altezza di circa 15 metri.lesinonostante la cabina non fosse arrivata al quarto piano, dovestava aspettando l’ascensore? La scoperta dei genitoriera rientrata nel suo appartamento, quella notte, soltanto per pochi istanti.