Euro 2024 Demiral sotto inchiesta | esultanza come i ‘lupi grigi’

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Merihper l’. Il difensore della Turchia, autore della doppietta che nei quarti di finale diha steso l’Austria per 2-1, èindagine della Uefa per il gesto con cui ieri ha esultato.ha festeggiato con un gesto che inequivocabilmente richiama il movimento turco di estrema destra dei Lupi Grigi, rappresentato politicamente attraverso il Partito del Movimento Nazionalista (MHP). Il gesto è stato condannato dal ministro degli Interni tedesco Nancy Faeser e da gruppi per i diritti umani, che hanno chiesto un’indagine della Uefa. La Uefa ha dichiarato che sta esaminando un potenziale “comportamento inappropriato” da parte die che “ulteriori informazioni in merito saranno rese disponibili a tempo debito”.