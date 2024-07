Elezioni Uk 2024 | quando sono gli orari i sondaggi la legge elettorale Il voto spiegato semplice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio– Il 4 luglio gli elettori britannicichiamati alle urne, aperte dalle 7 alle 22 (dalle 8 alle 23 in Italia). Su una popolazione di circa 68 milioni di persone,50 milioni gli aventi diritto, ossia i cittadini britannici dai 18 anni in su chiamati a esprimere la loro preferenza per ere i deputati rappresentanti i 650 collegi in cui è suddiviso il Regno Unito, formato da quattro nazioni. Per la prima volta gli elettori devono presentare un documento d'identità obbligatorio (dopo una modifica introdotta l'anno scorso): fatto comune nel resto del mondo ma non nel Regno. Anche i britannici residenti all'estero, circa 3 milioni, posvotare, indipendentemente da quanto tempo vivono al di fuori dal Paese. Sommario I: vittoria dei laburisti Chi è Keir Starmer Come funziona laLa composizione di Westminster Le quattro nazioni e i seggi Mercati ed economia Il ruolo dell’inflazione I: vittoria dei laburisti Rishi Sunak, attuale capo del governo conservatore, e Keir Starmer, capo del partito laburista e già considerato primo ministro in pectore (idanno un vantaggio di 20 punti),i due frontman che sigiocati una delle campagne elettorali più brevi della storia d'Inghilterra.