Duka Pres Albania | Asllani il migliore dei nostri! Un talento

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ha salutato troppoto l’europeo, complice anche un girone non facile con Italia, Spagna e Croazia. Di questo e soprattutto deldi Kristjanha parlato ilidente della Federazione albanese, Armand, in un’intervista rilasciata a Sportitalia. GRANDETAZIONE – Kristjanha mostrato grande personalità durante Euro2024, prendendo in mano il centrocampo. Queste le dichiarazioni delidente della Federazione albanese: «Per meè stato senza dubbio il miglior giocatore dell’Europeo della nazionale albanese. Ha dimostrato di essere uno degli elementi chiave della squadra ed hao in mano la regia del gioco come se fosse un veterano esperto. È uno dei talenti più promettenti dell’, ha un potenziale eccezionale, margini di miglioramento enormi».