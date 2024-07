Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 3 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 5 giugno, si occuperà deiche seguono. Emanuela Orlandi Lasi apre con il caso di Emanuela Orlandi, scomparsa da oltre 40 anni. Viene diffusa per la prima volta una telefonata inedita in cui si sente la voce di una ragazza che potrebbe essere Emanuela. Il caso Orlandi hanegli anni diverse piste investigative, tra cui collegamenti con il Vaticano, la Banda della Magliana e la pedofilia. La famiglia continua a cercare la verità e spera di poter dare una degna sepoltura ad Emanuela. Nessy Guerra Federica Sciarelli torna sul caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con la figlia.