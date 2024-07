Budri ’schiera’ la giunta | Giovani e competenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Composta la squadra diche affiancherà Letizia, la prima sindaca donna della Città dei Pico. Sua vice sarà Marina Marchi, già assessore alla Cultura nelladell’ex sindaco Alberto Greco, che è risultata la più votata nella lista "LetiziaSindaco", che guida la coalizione vittoriosa del centrodestra. Mirandola, pertanto, dopo la vittoria del centrodestra nel ballottaggio del 23 e 24 giugno, si prepara ad inaugurare la nuova legislatura. Al fianco della sindaca ci saranno tre donne e due uomini. "Una squadra giovane, competente e pronta – ha detto- a mettersi al servizio della comunità". Risolti gli ultimi nodi politici e formali nella giornata di ieri la sindaca è stata in grado di ufficializzare la composizione della squadra che verrà presentata alla Città nel corso del Consiglio comunale di mercoledì 10 luglio, in via di convocazione.