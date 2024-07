Bologna dall’Inghilterra | derby Arsenal-Chelsea per Calafiori trattativa da oltre 50 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tutti pazzi per Riccardo: il difensore del, che è reduce da un’ottima stagione con i felsinei, risultando poi uno dei meno negativi ai recenti Europei, protagonista con la cavalcata che aveva regalato nuova speranza agli Azzurri, è conteso dalle grandi squadre di Premier League. In particolare, come riporta CaughtOffside, che cita fonti vicine alla, il futuro dipotrebbe essere a Londra: è l’la squadra che sembra puntare con più decisione sul classe 2002, tanto da essere pronta a sborsare una cifra tra i 50 e i 55di euro. In, si parla già di principio d’intesa per un contratto fino al 2029. Ma, come spesso accaduto nel recente passato (ad esempio per Mykhailo Mudryk e Moises Caicedo), suci sarebbe anche il, pronto a soddisfare le richieste delper un nuovolondinese sul mercato.