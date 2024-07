Biden ha realmente twittato che Trump è un babbeo e un perdente

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 29 giugno 2024 è stato pubblicato un tweet su X che mette in discussione la veridicità del post condiviso il giorno prima dall’account X @Joeche descrive Donaldcome «une un». Secondo l’autore del post in analisi, infatti, «l’UNICO account del Presidente USA è @POTUS, lo sanno anche i sassi». Si tratta di una notizia falsa. Il tweet dell’account X @Joeè originale e il profilo appartiene effettivamente al presidente degli Stati Uniti Joe: si tratta infatti del suo profilo personale. L’account «POTUS», acronimo di “President of the United States” invece, appartiene al presidente in carica degli Stati Uniti: nel momento in cui viene eletto un nuovo presidente, l’account passa direttamente a questi e al suo team.