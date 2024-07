Biasin | Dumfries? Rinnovo vicino Buchanan? L’Inter dirà una cosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ha parlato di calciomercato e in particolar modo dei prossimi movimenti deltrae il sostituto di. RIMPIAZZO – Le parole di Fabrizioa Tmw sull’infortunio di Tajon: «Si è fatto male, giovane esterno canadese del. Curioso che sia accaduto a poche ore dalle dichiarazioni del ds Ausilio che in qualche modo annunciava la fine del mercato nerazzurro. Questa era la speranza, laddove in nerazzurro ogni titolare dispone già del suo bel doppione ad altissimo livello. Anzi, disponeva. Il ko del riccioluto (tibia rotta, ci si vede ad autunno inoltrato) imporrà ai dirigenti un’accurata riflessione sul da farsi. Diranno “ci arrangiamo così”, ma un rimpiazzo arriverà (però non Cuadrado “di rientro”, semmai ci aveste pensato)».