Bari bimbo di 3 anni si perde in campagna | ritrovato sotto un albero dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 luglio, si è verificato un episodio che ha tenuto in apprensione una comunità intera. Un bambino di appena tresi è allontanato dalle campagne di Triggiano, in provincia di, approfittando di un momento di distrazione della madre. La famiglia si trovava nei pressi di un terreno di loro proprietà quando il piccolo, approfittando di un attimo in cui la madre non era attenta, si è allontanato.Leggi anche: Ritrovata in Germania la bimba di 8scomparsa a San GiovTeatino Cosa è successo Subito dopo essersi accorta della scomparsa del figlio, la madre ha allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti rapidamente idella compagnia locale. Il bambino, perdutosi nelle campagne, non riusciva a trovare la strada del ritorno.