Bahi colpo Castelfranco

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si è appena chiusa la stagione di dilettanti, ma in realtà quella nuova è già alle porte con i primi raduni del mese di luglio. E ad aprire la lunga estate sarà la Cittadella neopromossa in D che si radunerà giovedì 18 luglio al campo "Botti", poi da lunedì 22 a sabato 27 salirà in altura: dopo Pievepelago la scorsa estate questa volta toccherà a Sestola. In Eccellenza sarà invece ilad aprire le danze col raduno al "Ferrarini" di lunedì 22 luglio, il 29 via al Terre di Castelli che però già dal 24 al 26 svolgerà alcune sedute per chi è già a casa dalle ferie. La società oronero sta poi valutando di salire in altura (Trentino?) fino al 2 agosto con un test finale sabato 3. I n Promozione la Sanmichelese già domani riprenderà il lavoro con due sedute a settimana per mettere la prima benzina nel motore, anche se poi il raduno vero e proprio della truppa di Azzurro è fissato per il 16 agosto.