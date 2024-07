Arrestato Antonello Lovato il datore di lavoro di Satnam Singh

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “I carabinieri di Latina hannocon l’accusa di “omicidio doloso di”. Lo aveva reso noto la Procura della città. “Sulla scorta delle risultanze della consulenza medico legale la Procura ha variato l’ipotesi di reato inizialmente configurata (omicidio colposo) ed ha contestato il reato di omicidio doloso con dolo eventuale”, spiegava una nota. “La consulenza medico legale ha accertato che ove l’indiano, deceduto per la copiosa perdita di sangue, fosse stato tempestivamente soccorso, si sarebbe con ogni probabilità salvato”. L’autopsia ha accertato infatti che la morte è sopraggiunta per emorragia. “Prescindendo da valutazioni etiche (irrilevanti per il diritto penale) che pure si imporrebbero a fronte di una condotta disumana e lesiva dei più basilari valori di solidarietà, non puo’ sottacersi che l’indagato si è intenzionalmente e volontariamente disinteressato delle probabili conseguenze del suo agire”.