Anno scolastico 2024-25 | al via l’11 settembre si chiude il 7 giugno

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In Umbria il calendarioper l’-25 prevede il ritorno a scuola mercoledì 11, per lasciare i banchi il 72025, prima delle vacanze estive (30per la scuola dell’infanzia). Sono 208 i giorni di attività didattica (207 in caso di festa del patrono che cade in giorni feriali). Oltre alle festività riconosciute dalla normativa dello Stato, il calendario scuola/25 dell’Umbria ha definito altre individuate dalla Regione come pausa dalle lezioni e le vacanze di Natale e di Pasqua: 2 novembre – commemorazione defunti dal 23 dicembre al 6 gennaio – vacanze di Natale dal 17 aprile al 22 – vacanze di Pasqua 26 aprile – ponte del 25 aprile .