Alloggi comunali a Bergamo | definitiva la graduatoria dell’avviso di assegnazione presentate 449 domande

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Da oggi, mercoledì 3 luglio, èlaper l’degliSAP di proprietà del Comune di. L’avviso per l’Ambito diè stato aperto il 20 marzo 2024 e chiuso il 20 maggio 2024. Complessivamente, si trattava 95così suddivisi: 91 a(21 del Comune die 70 di Aler); 3 a Gorle (1 di Aler e 2 del Comune di Gorle) e 1 a Torre Boldone di Aler. È stato presentato un ricorso nei termini (entro il 20 giugno 2024), ed è stato accolto. Letotalial Comune diper i 21disponibili, sono state 449, di cui 98 da parte di nuclei indigenti (ISEE inferiore a 3.000 euro), pari a circa il 22% del totale. Per quanto riguarda il Comune di, si osserva come di 449, 361 siano di residenti nel Comune, 31 nell’Ambito, 53 nella Provincia e 4 fuori Provincia di(Milano, Castiglione delle Stiviere, Palermo e Olbia).