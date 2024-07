Un lifting da 26 milioni Dall’Arengario alle strade una pioggia di interventi per migliorare la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Una variazione di bilancio di più di 26di euro - aggiuntivi a quella previsionale di dicembre - ridà fiato ai servizi di Monza, con risorse che saranno più che altro investite in superamento delle barriere architettoniche, scuole e mobilità. Il rendiconto di bilancio ha consentito all’amministrazione di accertare un avanzo di notevole entità, così suddiviso: 11,686in più per il piano di opere pubbliche, altri 5,261di risorse vincolate per legge, un aumento di circa 300mila euro di mutui contratti per investimenti, un aumento di 6,095di stanziamento di bilancio, e una manovra di 3che viene dall’avanzo di amministrazione del 2023. "Di questo corposo tesoretto, 4e mezzo di euro andranno per il superamento delle barriere architettoniche, conripartiti su diversi settori – esordisce l’assessore al Bilancio Egidio Longoni –.