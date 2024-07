Thomas Luciani il sindaco di Pescara chiude il parco Dopo l’omicidio selfie e foto Un ricordo per Crox

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - IldiBaden Powelldiè stato chiuso dalCarlo Masci che denuncia un turismo macabro dell’orrore. "”, come lo chiamavano gli amici, è stato massacrato di coltellate, due coetanei sedicenni sono in carcere per questo delitto. Ma le indagini sono ancora in corso e potrebbero riservare sorprese. "Vi spiego perché ho chiuso il” "Voglio precisare – sottolinea ilMasci al telefono con Qn.net – che il delitto è avvenuto fuori dal, nell’area adiacente alle ferrovie di proprietà di Rete ferroviaria italiana. Perché ho chiuso il? Perché stava diventando un luogo di incontro per faregrafie e, in una sorta di turismo macabro. Un fenomeno non accettabile anche per una forma di rispetto verso la vittima”.