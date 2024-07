The Umbrella Academy | lo showrunner Steve Blackman accusato di comportamento tossico bullismo manipolativo e di ritorsione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024) The: lodi “e di” Thetornerà per la sua quarta e ultima stagione il mese prossimo, ma l’adattamento di Netflix della serie di fumetti più venduta di Gerard Way non concluderà la sua corsa senza controversie. Rolling Stone ha pubblicato un articolo in cui vengono messe in evidenza le accuse mosse contro lo, che è statodi “e di” da dodici persone tra sceneggiatori e personale di supporto in una denuncia delle risorse umane presentata lo scorso anno. Nell’articolo,è descritto come uno “manipolatore e caotico” che ha coltivato “un posto di lavoromettendo i membri dello staff gli uni contro gli altri” e si è preso il merito del lavoro che non ha prodotto.