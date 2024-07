Stefano De Martino la scoperta dopo il matrimonio di Cecilia e Ignazio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 2 luglio 2024) Personaggi TV.Rodriguez eMoser si sono sposati domenica 30 giugno in una villa a pochi passi da Firenze e in questi giorni non si fa che parlare di loro. Le immagini e i video delle nozze sono stati postati sui profili degli sposi e hanno già fatto il giro del web. Belen Rodriguez in veste di damigella non ha trattenuto le lacrime. Alc’erano più di 200 invitati, ma mancava lui.De. Leggi anche:di, il duetto inaspettato ruba la scena agli sposi (VIDEO) Leggi anche:di, esplode la polemica sull’ospite vip (FOTO)Deassente alle nozze Tra i numerosi invitati al, alla Villa dei Cento Camini, in Toscana diRodriguez eMoser, mancava un nome, quello diDe, ex marito di Belen.