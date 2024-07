Spalletti commissariato? Una squadra per aiutare il ct | che cosa cambia dopo la disfatta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)la disastrosacontro la Svizzera e, di conseguenza, il fallimentare cammino europeo della nostra Nazionale, la Figc è pronta a prendere provvedimenti per rivoluzionare il calcio italiano. I vertici del calcio del nostro Paese hanno annunciato la nascita di una commissione di tecnici che dovrà sostenere l'impiego dei giovani italiani nei club di Serie A. Questasarà formata da dirigenti di altissimo livello: Giuseppe Marotta dell'Inter, Giuntoli della Juve, Marino dell'Atalanta, Sartori del Bologna. L'obiettivo dichiarato è fare da direzione sportiva del Club Italia e sgravare il ct da questioni organizzative. Come riporta Repubblica, non si tratta di un commissariamento per il ct Lucianoproprio perché il tecnico toscano non potrebbe mai accettarlo.