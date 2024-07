Scuola e impresa Cna incontra mille tra studenti e genitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è svolta i giorni scorsi una tavola rotonda per fare il punto su orientamento e rapporto traed, a un anno dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Provincia, Tavolo dell’imprenditoria e Ufficio Scolastico Regionale durante il quale le varie associazioni hanno svolto progetti con le scuole. La riflessione si è svolta non solo con alcune delle scuole partecipanti e le Istituzioni, ma anche con esperti esterni che hanno portato il loro punto di vista sui giovani. Con il progetto CNA@School, CNA Ravenna hato in questo anno scolastico oltre 900tra scuole medie e superiori e circa 100